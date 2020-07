Scoperto un altro capannone abusivo a Isola Capo Rizzuto

Il manufatto è stato individuato durante un controllo dai carabinieri forestali

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Isola Capo Rizzuto,

martedì 21 Luglio 2020.

I Carabinieri

forestali hanno scoperto, nei giorni scorsi, ancora un capannone abusivo a

Isola Capo Rizzuto nella località Suvereto, in un’area agricola. La

responsabile degli abusi, un’imprenditrice agricola, è stata individuata e

deferita all’Autorità giudiziaria.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio nella

località Suvereto i militari della stazione CC forestale Crotone hanno notato,

all’interno di un’area a vocazione agricola, un capannone destinato a ricovero

di animali e a deposito.

In seguito a verifiche effettuate presso l’ufficio tecnico

comunale è emerso che l’opera era del tutto priva di titoli abilitativi

legittimanti l’edificazione. La costruzione misura in pianta 27 m x 9 m ed è

alta circa 2,5 al colmo della copertura. È realizzata in blocchi di

calcestruzzo e lamiera metallica. All’atto di sopralluogo era completa degli

infissi esterni.

La titolare dell’attività agricola, un’imprenditrice di 49

anni del luogo, è stata deferita alla Procura della Repubblica per violazioni alla

normativa edilizia.

L’azione dei carabinieri forestali è volta a rafforzare

l’attività dell’Amministrazione comunale, titolare della vigilanza sull’attivitÃ

urbanistico – edilizia nel territorio, per assicurarne la rispondenza alle

norme di legge e di regolamento, con l’obiettivo di rinvigorire il rispetto

della legalità , per consentire l’evoluzione sostenibile del territorio e

prevenire il consumo indiscriminato di suolo.

