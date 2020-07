Zanardi dimesso, trasferito in un centro specialistico di riabilitazione in provincia di Lecco

La Redazione24

,

martedì 21 Luglio 2020.

Lo rende noto l’ospedale di Siena in cui l’atleta era ricoverato dal 19 giugno scorso: dopo tre interventi e la sospensione della sedazione, le condizioni cliniche stabili hanno reso possibile il trasferimento



