Antonio Manica candidato a Sindaco del centrodestra sulle prossime elezioni amministrative

Crotone,

mercoledì 22 Luglio 2020.

Ad una settimana dalla mia candidatura a sindaco

delle forze del centrodestra alle prossime elezioni amministrative del

20-21 settembre, sento ancora il bisogno di ringraziare FI e i partiti

della coalizione FDL e Lega, che hanno proposto e accolto favorevolmente

il mio nominativo e indirizzato alla mia persona numerosi attestati di

stima e fiducia. Il crescente entusiasmo ed il fatto che la coalizione

abbia ravvisato in me le qualità ideali per portare avanti un progetto

di rilancio e rinascita della nostra città , mi riempie di orgoglio e mi

impone di essere parte attiva e promotrice di una nuova maggioranza di

governo che riconduca Crotone agli antichi splendori.

Ringrazio al contempo le liste civiche, le

quali, fin da subito, in maniera compatta e unitaria, hanno appoggiato

la mia designazione; resto naturalmente disponibile al confronto ed

aperto a tutti gli altri movimenti politici e alle altre liste civiche

come Krotone da Vivere, da tempo facente parte a pieno titolo del

centrodestra locale, regionale e nazionale, che si rispecchiano in

questo progetto e sentono la politica come l’arte del servire il popolo e

che, quindi, vorranno dare il loro apporto in termini di sostegno e

idee, da me e da tutta la coalizione ritenuto imprescindibile e

determinante per il buon esito di questa avventura.

Mi sento di garantire loro, sin d’ora, pari dignità nella condivisione del programma elettorale coinvolgendoli attivamente nella sua gestione e attuazione.

