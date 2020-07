Gazidis abbraccia il Milan: “Pioli confermato per risultati e stile di gioco”

Gazidis abbraccia il Milan: “Pioli confermato per risultati e stile di gioco” Dopo il successo sul Sassuolo la dirigenza a Milanello per abbracciare tecnico e squadra. Premiato anche Donnarumma per le 200 presenze in rossonero continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 22 Luglio 2020.

Gazidis abbraccia il Milan: “Pioli confermato per risultati e stile di gioco”

Dopo il successo sul Sassuolo la dirigenza a Milanello per abbracciare tecnico e squadra. Premiato anche Donnarumma per le 200 presenze in rossonero



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA