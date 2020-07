Handanovic come Facchetti: contro la Fiorentina presenza 475 in serie A

La Redazione24

,

mercoledì 22 Luglio 2020.

Handanovic come Facchetti: contro la Fiorentina presenza 475 in serie A

Il capitano stasera eguaglierà uno dei simboli della storia dell’Inter e si piazza al 22° posto nella graduatoria all time del club



