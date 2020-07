Il Milan non si ferma più. E ritrova anche Ibra: sua la doppietta che stende il Sassuolo

Il Milan non si ferma più. E ritrova anche Ibra: sua la doppietta che stende il Sassuolo Calhanoglu manda due volte in gol lo svedese, per gli emiliani (in 10 da fine primo tempo per il rosso a Bourabia) rigore di Caputo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 22 Luglio 2020.

Calhanoglu manda due volte in gol lo svedese, per gli emiliani (in 10 da fine primo tempo per il rosso a Bourabia) rigore di Caputo



