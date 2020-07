LIVE Parma-Napoli 1-1: in gol Caprari e Insigne. Sinistro di Ruiz, alto!

LIVE Parma-Napoli 1-1: in gol Caprari e Insigne. Sinistro di Ruiz, alto! Ai ducali di D’Aversa manca poco per essere ufficialmente salvi. Gattuso invece va a caccia di punti per l’Europa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 22 Luglio 2020.

