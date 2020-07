Marquez può farcela per Brno. I dottori: “E’ molto probabile!”

Marquez può farcela per Brno. I dottori: “E’ molto probabile!” Mir, specialista che ha operato il pilota Honda: “I professionisti come lui sono abituati a recuperi record”. Puig punge: “Se qualcun altro vincerà il campionato non potrà godere data la sua assenza” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 22 Luglio 2020.

Marquez può farcela per Brno. I dottori: “E’ molto probabile!”

Mir, specialista che ha operato il pilota Honda: “I professionisti come lui sono abituati a recuperi record”. Puig punge: “Se qualcun altro vincerà il campionato non potrà godere data la sua assenza”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA