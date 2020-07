Miha: “Se Gasp avesse mostrato a me quel dito, non so se l’avrebbe ancora…”

mercoledì 22 Luglio 2020.

Miha: “Se Gasp avesse mostrato a me quel dito, non so se l’avrebbe ancora…”

Mentre l’atalantino ha sorvolato (“Non ero io quello che andava espulso”), Sinisa ha spiegato: “Ha detto ai miei di stare zitti. Ma non deve permettersi di parlare con la mia panchina”



