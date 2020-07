Nel segno di Zlatan: quando la classe non ha età . “Resto? Non mi hanno detto niente”

mercoledì 22 Luglio 2020.

Nel segno di Zlatan: quando la classe non ha età. “Resto? Non mi hanno detto niente”

A 38 anni in molti avevano storto il naso quando il Milan ha annunciato il suo ritorno. Ma è soprattutto grazie a lui se ha spiccato il volo. Dopo il Sassuolo: “Vogliamo il 5° posto”



