Crotone, raccolta rifiuti solidi urbani fuori dai cassonetti problema ancora esistente

Alcune strade ignorate da più tempo e l’accumulo della spazzatura aumenta creando anche disagi alla circolazione pedonale

Giuseppe Livadoti

,

giovedì 23 Luglio 2020.

A

Crotone esistono strade di serie A e strade di serie B per quanto riguarda la

raccolta dei sacchetti della spazzatura che si accumulano fuori dai cassonetti.

Il problema si crea quando i cassonetti non vengono svuotati di continuo a

causa della momentanea chiusura della discarica di Ponticelli. Non si tratta dei

rifiuti ingombranti i cui responsabili sono i cittadini inadempienti che

anziché portarli alle isole ecologiche li depositano vicino ai cassonetti, ma

dei sacchetti contenente l’umido che si trovano per terra.

In

alcune strade la raccolta dei sacchetti e lo svuotamento dei cassonetti avviene

in contemporanea: sono le strade nel pieno centro cittadino. Altre strade,

invece, sono completamente ignorate e

l’accumulo dei sacchetti di spazzatura fuori dai cassonetti aumenta con

il passare dei giorni creando notevoli disagi anche alla circolazione pedonale

che deve utilizzare i marciapiedi. Altro enorme disagio per i cittadini è la

questione igienica a causa del cattivo odore che emanano i sacchetti dopo

essere stati esposti al sole per diversi giorni. In questo periodo Crotone

registra l’arrivo di qualche turista (per lo più si tratta di crotonesi che

vivono in altre Città ) e l’argomento del comune commentare di queste persone,

insieme ai cittadini residenti: la mancanza di pulizia in Città . Non solo

accumulo di sacchetti vicino ai cassonetti ma spazzatura di ogni genere sparsa lungo

le strade che portano al mare ed in altre strade cittadine. Crotone Città del

terzo millennio attraverso il turismo ed i buoni servizi è quanto affermano in

questo periodo pre-elezioni comunali i politici di ogni schieramento. Al

momento, però, i crotonesi devono convivere con una Città sporca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA