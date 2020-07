Era stato premiato per fair play il bambino morto cadendo in un pozzo a Gorizia

Era stato premiato per fair play il bambino morto cadendo in un pozzo a Gorizia Stefano Borghes, attaccante di 13 anni, lo scorso ottobre aveva rinunciato a segnare un gol per soccorrere il portiere avversario colpito al volto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

giovedì 23 Luglio 2020.

Stefano Borghes, attaccante di 13 anni, lo scorso ottobre aveva rinunciato a segnare un gol per soccorrere il portiere avversario colpito al volto



