“Gli altri siamo noi” invade la città con l’iniziativa “esserci concretamente per le persone con sindrome di down e disabilità di sviluppo”

“Gli altri siamo noi” invade la cittĂ con l’iniziativa “esserci concretamente per le persone con sindrome di down e disabilitĂ di sviluppo”

Lo comunica la presidente

dott.ssa Adriana De Luca dell’Associazione GLI ALTRI SIAMO NOI

La Redazione

Crotone,

giovedì 23 Luglio 2020.

Gli altri siamo noi odv – Sezione di CROTONE partecipa, insieme alle

associazioni del territorio e il mondo culturale, alla SUMMER INVASION organizzata dal Circolo Arci Le Cento CittĂ

di Crotone di concerto al CSV Aurora di Crotone ed al Forum Provinciale del

Terzo Settore presso il Museo e

Giardini di Pitagora.

L’associazione, che opera da 17 anni a favore

dell’inclusione sociale di persone con sindrome di Down e disabilitĂ

intellettiva, offre servizi qualificati alle famiglie e a persone con

disabilità , attraverso l’attività di professionisti e giovani cittadini attivi

formati con risultati di rilievo che hanno portato a riconoscimenti nazionali e

internazionali. Sin dalla sua costituzione si occupa di giovani con disabilitĂ

di sviluppo per favorirne l’inclusione sociale attraverso azioni che riguardano

l’acquisizione di competenze per l’autonomia e la vita indipendente,

l’empowerment delle abilità cognitive, affettivo-relazionali e sociali in

contesti comuni di vita.

La partecipazione a SUMMER INVASION ha l’obiettivo

di costruire legami stabili e reti efficienti ed efficaci con uno sguardo

rivolto in modo preferenziale ad attivitĂ indirizzate ai cittadini piĂą fragili.

La sezione di Crotone offrirĂ ai partecipanti la possibilitĂ di conoscere

l’associazione, le sue attività e i suoi servizi; diffonderà una cultura

avanzata sui temi inerenti la Sindrome di Down e delle disabilitĂ di sviluppo;

darĂ consulenza sui diritti e distribuirĂ materiali informativi.

Saremo presenti, all’interno del MUSEO E GIARDINI

DI PITAGORA, per due sere a settimana con uno stand informativo; i nostri

ragazzi e giovani saranno all’opera, potrete così vedere e gustare cosa sono in

grado di fare . Nel programma sono inseriti,

inoltre, 2 momenti culturali curati da noi che si terranno all’interno del

MUSEO. Il primo si è svolto il 15 LUGLIO

ALLE ORE 21:00, “SINDROME DI DOWN E DISABILITĂ€ DI SVILUPPO: QUANDO LA TERAPIA NON

BASTA”. Durante il quale si è riflettuto sull’ etĂ evolutiva

e sul valore dei processi educativi e

abilitativi nei comuni contesti di vita: famiglia, scuola, comunitĂ di

appartenenza e sulla necessitĂ di sostenerli per creare le condizioni di un

futuro dignitoso e felice, compito che la nostra organizzazione si sforza di

svolgere al meglio. Il secondo che si

terrĂ il 28 LUGLIO ALLE ORE 21:00,

dal titolo “INCLUSIONE SCOLASTICA E PROGETTO DI VITA: DAL DIRITTO ALLO STUDIO

AL DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO DELLE PERSONE CON SINDROME DI DOWN E DISABILITA’

DI SVILUPPO” affronterĂ in modo originale l’argomentopuntando

i riflettori su ciò che realmente produce inclusione: la possibilità di

condividere concretamente i percorsi d’apprendimento coi propri coetanei

all’interno della classe piuttosto che con interventi specialistici che

escludono, illustrando un approccio

scientificamente valido in grado di ottenere il successo formativo creando

presupposti utili alla costruzione della vita adulta che sempre arriva e che ci

trova troppo spesso impreparati.

L’iniziativa ci dà l’opportunità di essere parte

attiva nella rete di organizzazioni che in cittĂ si occupano di diffondere una

cultura del cambiamento per una societĂ che vuole crescere in bellezza, umanitĂ

e civiltĂ .

