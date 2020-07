Riavvio della scuola in Calabria, l’assessore Savaglio riunisce il tavolo tecnico

Si è tenuto in Cittadella un incontro ristretto per un confronto sul riavvio dell’anno scolastico

La Redazione

Catanzaro,

giovedì 23 Luglio 2020.

Voluto dall’assessore all’istruzione della Regione Calabria,

Sandra Savaglio, il Tavolo tecnico ha chiamato a raccolta i presidenti

delle cinque Province calabresi, i dirigenti scolastici e i docenti

rappresentanti delle maggiori sigle sindacali di categoria, oltre al

presidente di ANCI Calabria. Presente tra i relatori, il direttore

dell’USR Maria Rita Calvosa.

A coordinare i lavori, la dirigente del settore istruzione Anna

Perani che ha subito chiarito i temi oggetto della riunione: conoscere

gli esiti del monitoraggio che le conferenze di servizio, richieste dal

Ministero, dovrebbero aver già effettuato nei vari Comuni allo scopo di

raccogliere tutte le possibili richieste e criticità presenti sulla rete

scolastica.

La Regione chiede in pratica cosa possa fare per riempire i vuoti lasciati dall’emergenza COVID.

“È il momento utile per risollevare le sorti degli istituti

scolastici, alcuni dei quali, versano in condizioni difficili da anni –

dichiara in apertura l’assessore Savaglio –. La semplificazione

burocratica, avviata dal Governo, ci aiuterà – si spera – a raggiungere

più scuole possibili. Personalmente, credo anche che gli esempi più

virtuosi vadano premiati in qualche modo e chiedo a tutti gli attori

coinvolti al tavolo di comunicare tra loro e con noi Enti. Siamo qui per

ascoltarvi e trovare insieme delle soluzioni che ci portino a settembre

a riaprire la scuola in presenza e in sicurezza”.

Prima di cedere la parola ai presidenti di Provincia, il direttore

USR Maria Rita Calvosa, chiarisce che bisogna completare al più presto

le tabelle sull’organico delle scuole: “Il prossimo 31 luglio dovrò

depositare al ministero i dati definitivi per la proposta di organico.

Se i dati non saranno comunicati entro quella data – spiega –, salterÃ

l’organico aggiuntivo: personale docente, ATA e anche assistenti

tecnici per eventuale ritorno alla didattica a distanza. Quello che

chiedo, inoltre, è che i dirigenti, nell’individuare spazi e soluzioni

utili al distanziamento, procedano prima di tutto ad ottimizzare i

locali all’interno dei propri edifici scolastici e che gli istituti

cedano le aule vuote o sottoutilizzate a chi ne ha necessità ; soltanto

dopo comunichino all’ente locale di riferimento l’esigenza di eventuali

spazi aggiuntivi. Dobbiamo essere pronti per la data di apertura (14

settembre, proposta dal Ministero n.d.r.) – precisa ancora la Calvosa –

e garantire ai ragazzi di rientrare a scuola in presenza. Non farlo

significherebbe un’enorme ricaduta sulle famiglie. Qualsiasi ritardo

ricadrà sulle singole realtà sociali”.

Molti tra i presenti, hanno espresso preoccupazione sul generale

ritardo nell’organizzazione logistica, tra questi anche il presidente

della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo che sottolinea anche

l’importanza di implementare la rete dei trasporti, una questione su cui

ritorna anche il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci:

“C’è urgente bisogno di rimettere mano al piano regionale dei trasporti

che due anni fa da 21 milioni di km, è passato a 14 milioni di km”.

L’inadeguatezza dei mezzi di trasporto è stata rimarcata anche dai

rappresentanti delle varie sigle sindacali e dal presidente ANCI,

Francesco Candia. Quest’ultimo riferisce, inoltre, che Conferenze di

servizio richieste dal Ministero, in realtà , si sono svolte solo nei

grandi Comuni e che molti Sindaci chiedono di riaprire le scuole il 28

settembre perché, tra lavori di adeguamento sismico e difficoltà a

reperire gli spazi utili al distanziamento, temono di non poter essere

pronti.

Presente anche la Protezione Civile della Regione, che esclude

l’utilizzo – proposta avanzata da alcuni presenti – di tensostrutture in

dotazione della PC, assolutamente inadeguate allo scopo.

Chiude i lavori Antonio Belcastro, delegato della presidente

Santelli, per la gestione dell’emergenza Covid 19: “A tutti i docenti si

chiederà , una settimana prima dell’inizio della scuola, di sottoporsi

ai test sierologici, in modo da poter fare uno screening in tutta la

Regione. Il test non è obbligatorio, ma ci si auspica che la percentuale

dei docenti calabresi che vorrà sottoporsi al test sia alta. L’idea è

quella di effettuare il test direttamente presso le scuole”.

Presto, un protocollo sanitario generale stilato tra Dipartimento

salute della Regione Calabria, assessorato regionale Istruzione e USR,

con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori fragili.

Il prossimo appuntamento annunciato dall’assessorato guidato da Sandra Savaglio è con i sindaci.

Si respira un’aria entusiasta alla fine dell’incontro e da parte di

tutti: “Collaborare e comunicare in modo diretto le esigenze tra

Istituzioni a diverso livello e tra tutte le professionalità coinvolte

sulla questione prioritaria della Scuola – conclude soddisfatta

l’assessora – , renderà possibile arrivare alla soluzione migliore. Il

governo regionale offre spazio e ascolto per chiunque abbia proposte

valide per tutti con l’obiettivo di arrivare pronti al prossimo 14

settembre, data da me auspicata per la riapertura”.

