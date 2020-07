L’orchestra “I Pomeriggi Musicali” eseguirà il brano del compositore crotonese Rodolfo Saraco nella città di Milano

L’orchestra “I Pomeriggi Musicali” eseguirĂ il brano del compositore crotonese Rodolfo Saraco nella cittĂ di Milano

Milano,

venerdì 24 Luglio 2020.

L’orchestra “I Pomeriggi

Musicali” eseguirà il brano del compositore crotonese Rodolfo

Saraco: si tratta di ben cinque concerti in tre giornate, dal 24 al

26 luglio, in due tra le piĂą prestigiose sedi nel cuore della cittĂ

di Milano: il Chiostro della Magnolia e il Teatro Dal Verme.

Il

compositore Rodolfo Saraco è vincitore del 2° premio del Concorso

di Composizione “I Pomeriggi Musicali”, con il brano “Nel

Mare”,

ispirato a uno dei piĂą celebri romanzi scritti da Ernest

Hemingway:

le atmosfere ricercate tramite modelli ritmici sincopati e sinuose

melodie intendono evocare il calmo ondeggiare del paesaggio marino

all’alba.

Dedicato

al compositore Vincenzo

Palermo,

si articola in quattro sezioni, ognuna ben riconoscibile e

caratterizzata, innestate l’una nell’altra fino a una energica

conclusione.

L’orchestra “I Pomeriggi

Musicali” nasce a Milano nel 1945 e, nel pieno della rinascita post

bellica, si pone come obiettivo quello di affiancare nei propri

concerti brani tratti dal repertorio classico a brani di musica

contemporanea. Per i Pomeriggi compongono compositori italiani come

Casella, Dallapiccola, Respighi, Pizzetti, Berio, Donatoni, Maderna e

molti altri, e sono stati trampolino di lancio di grandi musicisti

come Bernstein, Celibidache, Giulini, Chailly, Muti, Metha e molti

altri.

Rodolfo Saraco, pianista e

compositore, nasce a Crotone nel 1986. Si è diplomato presso il

Conservatorio di Cosenza in Composizione col massimo dei voti

studiando con Vincenzo Palermo, e in Pianoforte, sempre col massimo

dei voti, studiando coi maestri Raffaele D’Aniello, Costantino

Catena e Antonella Calvelli.

Svolge attivitĂ di pianista

solista e camerista; le sue musiche sono eseguite in Italia e

all’estero, ottenendo sempre successo di pubblico e di critica.

Ecco

il link dell’evento:

http://ipomeriggi.it/event.php?id=2096

Allego

anche una recente intervista ad opera della rivista musicale Le Salon

Musical

https://www.lesalonmusical.it/rodolfo-saraco-racconta-il-suo-nel-mare/

