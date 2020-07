Pubblicati tre bandi voucher su digitale, turismo e abbattimento degli interessi per sostenere le imprese della provincia di Crotone

Crotone,

venerdì 24 Luglio 2020.

La Camera di Commercio di Crotone, per sostenere lo sviluppo economico del territorio in questa difficile fase causata dall’emergenza epidemiologica da COVID19, ha pubblicato in preinformativa tre bandi dedicati alle linee di intervento: digitale, turismo e abbattimento degli interessi e fidi.

“La Camera di Commercio di Crotone si è attivata al fine di sostenere e rispondere all’esigenza delle imprese,- commenta Alfio Pugliese, Presidente della Camera di Commercio di Crotone – a partire dal 31 luglio le imprese del territorio potranno partecipare ai nostri bandi e ottenere un supporto per aumentare la capacitĂ di risposta all’emergenza, garantendo la continuitĂ delle attivitĂ e rafforzandone le potenzialitĂ di ripresa in tempi rapidi”.

Il primo bando “Voucher Digitali4.0- Anno 2020” ha l’obbiettivo di sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, promuovere e favorire l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali.

Il secondo bando “Voucher Turismo- Anno 2020” ha l’obbiettivo di valorizzare il patrimonio culturale nonché sostenere lo sviluppo e la promozione del turismo crotonese; nello specifico investendo sulla formazione del personale per garantire la sicurezza delle strutture turistiche anticontagio da Covid-19 e gestire le strategie di comunicazione e commercializzazione rafforzando l’elemento reputazionale della “destinazione Italia” e della provincia di Crotone.

Il terzo bando “Contributo abbattimento interessi sui finanziamenti e sui fidi – Anno 2020” ha l’obbiettivo di supportare le esigenze di liquiditĂ per la gestione aziendale tramite contributi a fondo perduto per l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e sui fidi bancari.

Si ricorda che i bandi, finanziati a valere sui progetti MISE Aumento 20% DA, sono presenti sul sito internet della Camera di commercio di Crotone e che per tutte le informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione, Comunicazione, Giustizia Alternativa della Camera di commercio di Crotone all’indirizzo e-mail promozione@kr.camcom.it o ai numeri telefonici 0962.6634207-227-231-204-225.

