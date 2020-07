Crotone e la Calabria nuovamente in serie A dopo il successo di Livorno e la mancata vittoria dello Spezia a Cremona

Le prime dichiarazioni del presidente Gianni Vrenna e del tecnico Stroppa

Giuseppe Livadoti

,

sabato 25 Luglio 2020.

il presidente Gianni Vrenna e il Dg Raffaele Vrenna

La

promozione non è arrivato per caso, abbiamo sofferto un po’ nel corso del

campionato ma alla fine il buon lavoro fatto ad inizio stagione, e con il

calciomercato di gennaio, è stato la logica conseguenza del ritorno nella

massima serie. Abbiamo fatto una grande cosa per la CittĂ .

Il

primo pensiero del tecnico pitagorico è per il compianto Sergio Mascheroni,

preparatore atletico del Crotone, deceduto all’età di quarantadue anni in

seguito ad un incidente: “Stasera ci manca Sergio, avremmo voluto averlo qui

con noi a festeggiare la promozione che è anche per parte del suo lavoro fatto.

Un’annata vissuta da protagonista per quanto riguarda la promozione. Tutti i

miei giocatori sono stati fantastici. Non vediamo l’ora che si riaprono gli

stadi per rivedere di nuovo tutti i tifosi sulle gradinate ad incitare i loro

beniamini”.

Ancora

una volta una Città in festa grazie a ciò che la squadra riesce a fare nel

corso degli anni. Il calcio a Crotone sta rappresentando la valvola di sfogo di

tante amarezze che i cittadini subiscono per le mancate risposte da parte della

politica.

Settantaquattro

partite dopo (38 campionato 2018/2019 – 36 campionato 2019/2020, ancora ne

mancano due al termine) fa tornare la Città di Milone, e l’intera Calabria,

nuovamente in serie A. Nei prossimi giorni non mancheranno i complimenti che

arriveranno alla squadra ed a tutta la dirigenza da parte delle Istituzioni e

dall’intera area politica.

Timoniere

di quest’altra stupenda cavalcata nella massima serie, Giovanni Stroppa. La

prima volta degli Squali in serie A fine stagione 2015/2016 sotto la guida

tecnica di Ivan Juric. Nel corso dell’attuale campionato non è mancata qualche

delusione a meno due giornate dalla fine, ma nulla è stato compromesso per centrare

l’obiettivo vincente.

Il

momento peggiore della squadra pitagorica alla 16esima giornata, quando è

uscita dai play-off dopo la sconfitta (3-2) in quel di Salerno.

Le

successive quattro vittorie (due in casa contro Livorno e Trapani, due in

trasferta a spese del Frosinone e Cosenza) hanno riportato il Crotone al terzo

posto con quattro punti di vantaggio sulla quarta. Da quel momento in poi la

squadra di mister Stroppa ha concesso ben poco agli avversari di turno. La vittoria

con il minimo scarto contro la Cremonese fa guadagnare agli Squali il secondo

posto in condominio con il Frosinone, ma per una sola giornata a causa della

sconfitta (3-2) subita in trasferta contro la Juve Stabia la settimana

successiva.

Il

definitivo decollo del Crotone come vice capolista dopo il Benevento e

candidato alla diretta promozione si concretizza con la quaterna di successi ad

inizio contagio Coronavirus.

Ad

aver pagato dazio ai pitagorici sono state nell’ordine il Pescara (4-1) allo

Scida; l’Entella (1-2), partita giocata in trasferta a porte chiuse per

l’estendersi del contagio in Liguria; il Pisa (1-0) sul terreno dell’Ezio

Scida, con la presenza autorizzata del pubblico sulle gradinate; ed infine in

quel di Venezia (1-3) giocata anche questa a porte chiuse.

La

pandemia da Covid-19 ha costretto le Istituzioni a bloccare i campionati per

quasi cento giorni. Una decisione che ha interrotto il buon momento che stavano

attraversando i pitagorici. La ripartenza dei campionati (20 giugno) con gli

stadi a porte chiuse non trova impreparato il Crotone che colleziona altri otto

risultati utili consecutivi (4 vittorie, 4 pareggi) contro Chievo, Perugia,

Ascoli, Benevento, Cittadella, Pordenone, Salernitana e per ultimo quello di Livorno

che tradotto in cifre ha significato la matematica promozione nella massima

serie. Adesso è festa grande nella Città di Milone, grazie ad una rosa di

giocatori che hanno fatto della maglia indossata una ragione di vittoria. Tutti,

chi con più presenze, chi meno utilizzato, non si è mai tirati indietro per il

bene del Crotone. Capitan Cordaz e il centrocampista Barberis si ricorderanno

negli anni a seguire il primato di aver centrato con la maglia rossoblĂą la

doppia promozione in serie A nello spazio di due campionati. Migliore evento

per il centrocampista pitagorico non poteva esserci nel salutare dopo cinque

anni il Crotone per accasarsi al Monza. Acclamazione da parte dei tifosi per

tutti, particolare attenzione nei confronti del Gigante nigeriano Simy, non

poteva essere diversamente avendo al suo attivo 20 gol e tra questi la

tripletta messa a segno contro il Benevento allo Scida e l’ultima doppietta

segnata contro il Livorno.

Non

solo per lui, le attenzioni di simpatia dei tifosi hanno interessato Messias, sei

gol realizzati e tutti importanti come la doppietta di Cittadella e il gol del

pareggio contro la Salernitana; Benali, in gol sette volte, autore di due gol

in quel di Venezia che hanno significato un altro successo. Ed in fatto di gol

da menzionare il centrocampista Crociata con cinque centri, gli esterni

Mazzotta e Mustacchio che di gol ne ha fatto tre, i difensori Golemic e Marrone

pure con tre rete per parte, Zanellato due gol realizzati e l’ultimo a Livorno

che ha rimesso le cose a posto dopo il momentaneo vantaggio della squadra

locale, e poi con un gol a testa Gigliotti, Molina, Barberis, Lopez, Cuomo, Gerbo,

festeggiato anche Armenteros (tre gol segnati) rimasto a Crotone nell’ultima

trasferta per motivi fisici. Avremmo fatto prima a dire chi non ha mai segnato

nel Crotone, ma facevamo un torto agli altri. Tutto questo in seguito al lavoro

fatto dal tecnico pitagorico e dal suo staff. Non solo per i presenti, il

ricordo ed un saluto affettuoso da parte dell’intera tifoseria e di tutta la

dirigenza al compianto Sergio Mascheroni, preparatore atletico, deceduto

prematuramente a causa di un incidente all’età di quarantadue anni. Dopo la sua

morte, sulle gradinate della curva Sud stazionava uno striscione con su

scritto: “Sergio falli correre anche da lassù” e Sergio da lassù non si è

tirato indietro ed ha vegliato di continuo sul suo Crotone affinché i giocatori

non si smentissero nel corso del campionato. Adesso sarĂ altra storia, si

inizierĂ a parlare di arrivi e partenze per il prossimo campionato. In primis

l’argomento più gettonato sarà la conferma di Stroppa che tanto merito ha avuto

per la promozione. Esonerato a metĂ campionato la passata stagione e sostituito

con Oddo, è stato richiamato alla guida dalla squadra per evitare una

retrocessione quasi sicura in serie C per la mancanza di risultati positivi (2

punti dopo nove partite) ottenuti dal suo sostituto.

La

conferma gli è dovuta anche nella massima serie per il lavoro svolto ed il

traguardo centrato.

Ma

per quanto riguarda arrivi e partenze se ne saprĂ di piĂą fra qualche settimana,

quando il calciomercato entrerĂ in piena attivitĂ .

Per

il momento a Crotone è soltanto febbre di promozione con picchi di temperatura

alti che non caleranno a breve. E la notizia che dal prossimo settembre gli stadi

saranno aperti ai tifosi, è già iniziata la corsa per la prenotazione

dell’abbonamento per la nuova stagione.

