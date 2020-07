Fonseca alza il muro: “Zaniolo non √® un caso e Dzeko non √® scontento”

La Redazione24

,

sabato 25 Luglio 2020.

Fonseca alza il muro: “Zaniolo non è un caso e Dzeko non è scontento”

Il tecnico giallorosso: “Nicolò va gestito dopo l’infortunio, Edin è molto motivato. Il futuro di Smalling? Per me conta partita contro la Fiorentina”



