Jerez, urlo Quartararo: la pole in Andalusia Ã¨ sua. 3Â° Bagnaia, 4Â° Rossi

Jerez, urlo Quartararo: la pole in Andalusia è sua. 3° Bagnaia, 4° Rossi Il francese della Yamaha Petronas in qualifica precede Vinales e l'italiano della Ducati Pramac. In seconda fila Valentino

La Redazione24

,

sabato 25 Luglio 2020.

Il francese della Yamaha Petronas in qualifica precede Vinales e l’italiano della Ducati Pramac. In seconda fila Valentino



