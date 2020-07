L’entrata di Perrin e la torsione della caviglia: guarda il k.o. di MbappÃ©

L’entrata di Perrin e la torsione della caviglia: guarda il k.o. di MbappĂ©

L’entrata di Perrin e la torsione della caviglia: guarda il k.o. di Mbappé La finale di Coppa di Francia è durata soltanto 33 minuti per l’attaccante del Psg: un bruttissimo intervento di Perrin (poi espulso) sulla caviglia lo ha costretto a uscire dal campo in lacrime. La partita è stata trasmessa in diretta da SportItalia […]

La Redazione24

,

sabato 25 Luglio 2020.

L’entrata di Perrin e la torsione della caviglia: guarda il k.o. di Mbappé

La finale di Coppa di Francia è durata soltanto 33 minuti per l’attaccante del Psg: un bruttissimo intervento di Perrin (poi espulso) sulla caviglia lo ha costretto a uscire dal campo in lacrime. La partita è stata trasmessa in diretta da SportItalia



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA