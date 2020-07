Messi-Inter, Marotta: “Fantacalcio, non è un nostro obiettivo”

Messi-Inter, Marotta: “Fantacalcio, non è un nostro obiettivo” L’a.d. dell’Inter prima del Genoa: “Leo non è un nostro obiettivo e non credo che voglia lasciare Barcellona” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 25 Luglio 2020.

Messi-Inter, Marotta: “Fantacalcio, non è un nostro obiettivo”

L’a.d. dell’Inter prima del Genoa: “Leo non è un nostro obiettivo e non credo che voglia lasciare Barcellona”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA