La Redazione24

domenica 26 Luglio 2020.

Hysaj e Allan rilanciano il Napoli: ma al Sassuolo annullati 4 gol per fuorigioco!

Il terzino albanese, che non aveva mai segnato a Napoli, e il brasiliano regalano i tre punti a Gattuso. Ma De Zerbi può recriminare per il numero incredibile di gol non convalidati dalla Var



