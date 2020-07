La pasticceria “La Buongustaia” di Bernardo Naty finalista al Panettone Day 2020

Bernardo Naty (Benny) originario di Cirò Marina, tra i finalisti del Panettone Day 2020 per la categoria “Miglior Panettone Tradizionale”

Uboldo (VA),

domenica 26 Luglio 2020.

Continuano i successi del cirotano Maestro pasticcere Bernardo Naty con la sua Pasticceria “La Buongustaia” eletta tra i quindici pasticceri nella categoria “Miglior Panettone Tradizionale”. -come riporta il giornale on line Sempione News- Pubblicati i nomi dei pasticceri che con le loro versioni del panettone tradizionale, creativo e cioccolato ruby si sfideranno alla finale di settembre, presso la Sala Mengoni del ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Tra questi, con grande emozione, spicca il nome della Pasticceria “La Buongustaia” di Uboldo.

Emozionato il pasticcere Bernardo Naty per tutti (Benny) nel ricevere la comunicazione, a seguito della selezione effettuata presso CAST Alimenti dalla giuria indipendente presieduta dal Maestro Iginio Massari.Â

