Sospensione erogazione acqua in tutta la Città di Cirò Marina causa interruzione energia elettrica campo pozzi Lipuda

La Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina avvisa tutti i cittadini che il servizio idrico subirà problemi nella giornata di oggi 26 luglio e nella mattinata di domani

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 26 Luglio 2020.

La Commissione Straordinaria informa la cittadinanza che causa problemi sulla linea elettrica dell’alta tensione tra i comuni di Cirò Marina e Torre Melissa le elettropompe del campo pozzi Lipuda che alimentano i serbatoi cittadini sono ferme. Cio’ determinera’ problemi nell’erogazione idrica in tutta la città nella giornata di oggi e probabilmente nella mattinata di lunedì. Operai dell’Enel sono già sul posto per cercare di risolvere immediatamente il problema. E’ stata allertata Sorical che ha immediatamente inviato propri uomini al campo pozzi Lipuda. Non appena Enel avrà risolto il guasto e Sorical attivata la funzionalità delle elettropompe sarà data immediata comunicazione ai cittadini.

