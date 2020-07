Ance Crotone: plauso all’avvio dei tavoli tecnici tra Regione, Mibact e Comune

Il Collegio dei Costruttori presta il proprio supporto con lo strumento della CDP

La Redazione

Crotone,

lunedì 27 Luglio 2020.

I costruttori crotonesi esprimono plauso sulla riunione tecnica, svoltasi nella giornata del 22 luglio u.s., del comitato direttivo per “L’Antica Kroton” previsto dal “Protocollo di Intesa per la legalità ” i cui sottoscrittori sono la Regione Calabria, la Prefettura – U.T.G. di Crotone, il MIbact e il Comune di Crotone. In tale occasione è stata effettuata una ricognizione generale del quadro dei finanziamenti degli interventi concernenti il recupero, il restauro, la promozione e la valorizzazione sull’area di Crotone. E’ stata espressa la totale volontà di avanzare con la progettazione definitiva di tutti gli interventi. Il commissario Costantino, presente al tavolo, ha esternato la completa disponibilità a lavorare in sinergia con Regione e MIBACT affinché si possa dare concretezza nel minor tempo possibile al progetto di rilancio della città di Crotone. “La richiesta di attenzione avanzata dalle organizzazioni più rappresentative del territorio, attraverso la lettera di partenariato sottoscritta ed inviata nei giorni scorsi alla Regione, al Mibact ed al Comune di Crotone ha sortito il suo effetto positivo”- secondo il Presidente di Ance Crotone Giovanni Mazzei – “Dobbiamo continuare insieme a vigilare e chiediamo di essere coinvolti con tavoli di partenariato, che ci rendano protagonisti delle scelte di valorizzazione del territorio crotonese”. Il progetto Antica Kroton, di 61,7 milioni di euro, finanziato dal Piano di Azione e coesione rappresenta una straordinaria occasione di ripartenza non solo dell’economia della nostra provincia ma dell’intera regione, pertanto, il collegio dei costruttori si è subito proposto per supportare l’operato del Comune attraverso la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) . La CDP costituirebbe un “acceleratore” delle procedure amministrative preliminari ai bandi di progettazione e di lavori. Il collegio dei costruttori crotonesi auspica pertanto che l’attivazione dei tavoli tecnici continui con operatività e solerzia.

