Il Circolo Laav di Ciro’ Marina “Bevendo un Caffè”, vi regala una poesia

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

lunedì 27 Luglio 2020.

Questa l’iniziativa del circolo LaAV di Cirò Marina, guidata da Candida De Marco, che ha regalato nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 Luglio un “cesto poetico” ai bar e pasticcerie della città. È stato consegnato ai gestori che, con entusiasmo e con piacere, hanno aderito all’iniziativa proposta dal Circolo. LiliusCafè, Pasticciaccio, Torrefazione, Lagust, Delizie Del Celiaco, La Fenice, il Cremino ,Reale, Niagara ,Santa Lucia, questi i locali che gentilmente hanno accolto l’iniziativa. “Alcuni giovani, emozionati, hanno letto le poesie scelte e si sono complimentati con le lettrici presenti per il gentile pensiero, altri hanno applaudito l’iniziativa e hanno chiesto che venga ripetuta più volte, perché la cultura va difesa promulgata e regalata”, come ci ha riferito Candida De Marco, per tutti Dina. Ma l’iniziativa proseguirà, come ci ha sempre riferito Dina De Marco, anche nel mese di agosto laddove il circolo si è proposto di regalare poesie nell’ora dell’aperitivo e, questa volta la tematica sarà: “Il cibo e i nostri prodotti” un percorso mare in Calabria con poesie anche in vernacolo. Tema del prossimo sarà: “gusta il tuo drink e ti regaliamo una poesia”. I volontari della LaAV non si sono fermati in questo periodo di chiusura, anzi hanno mantenuto una certa continuità con la promozione della lettura ad alta voce, obiettivo primario dell’Associazione. Hanno partecipato a tutte le iniziative proposte dal Nazionale tramite web proponendo video letture e letture audio a Radio LaAV per il progetto: Leggere Forte! nato sotto la direzione del Prof Federico Batini e Universita’ di Perugia. Dna De Marco ha infine voluto ricordare che “ LaAV è nel nostro territori da molti anni e oltre alla promozione della lettura organizza eventi e servizi di volontariato per chi ama ascoltare leggere e condividere. La LaAV è presente oltre che nelle scuole anche in luoghi difficile dove portare momenti di spensieratezza è molto importante.” Da quest’anno, la LaAV ha un nuovo coordinatore, Salvatore Papaianni. Si pensa e spera che grande entusiasmo riseverà anche questa seconda iniziativa estiva.

