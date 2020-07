Il Crotone Calcio in Seria A: le congratulazioni del Commissario Straordinario Tiziana Costantino

Tiziana Costantino

Tiziana Costantino

La Redazione

Crotone,

lunedì 27 Luglio 2020.

Esprimo i più sinceri complimenti alla squadra, allo staff tecnico, alla dirigenza per la promozione in Serie A.Una promozione che rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità crotonese Vincere non è mai semplice. Vincere nelle difficili circostanze in cui si è svolta la stagione calcistica, con lo stop dovuto alla pandemia che ha condizionato la vita di tutti, è ulteriormente meritorio. Anche e non solo per questo la squadra ha dimostrato grande professionalità . Vincere al sud non è semplice. Ma, ancora una volta, questa squadra dimostra che c’è un sud che sa applicare impegno e competenza per raggiungere grandi traguardi.

