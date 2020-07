Incidente in Via Brisi a Cirò Marina: investito 55enne da un’auto

Cirò Marina,

lunedì 27 Luglio 2020.

Incidente nella serata di ieri a Cirò Marina, dove un 55enne, è rimasto vittima di un investimento mentre stava percorrendo a piedi Via Brisi, la strada che va dalla SS106 al Mare.

L’uomo è stato travolto da un’autovettura che sopraggiungeva alle sue spalle, è caduto a terra ed è stato soccorso da passanti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed hanno trasportato il ferito all’Ospedale di Crotone e i Carabinieri per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Gli abitanti della zona sono preoccupati dagli sforamenti dei limiti di velocità , che dicono, “mettono in pericolo l’incolumità dei pedoni” che a piedi percorrono la strada per andare a mare.

