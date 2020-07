Psg, MbappÃ© fuori 3 settimane: salta l’Atalanta in Champions

Psg, MbappĂ© fuori 3 settimane: salta l’Atalanta in Champions

Psg, Mbappé fuori 3 settimane: salta l’Atalanta in Champions La risonanza magnetica ha confermato la distorsione della caviglia con lesione dei legamenti esterni: l’attaccante non riuscirà a rientrare per i quarti di finale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 27 Luglio 2020.

Psg, Mbappé fuori 3 settimane: salta l’Atalanta in Champions

La risonanza magnetica ha confermato la distorsione della caviglia con lesione dei legamenti esterni: l’attaccante non riuscirà a rientrare per i quarti di finale



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA