Una Juve… Stron9er: da Buffon all’ironia di Pjanic, Ã¨ l’hashtag della festa

lunedì 27 Luglio 2020.

Una Juve… Stron9er: da Buffon all’ironia di Pjanic, è l’hashtag della festa

Non solo CR7, quasi tutti i giocatori della Juve hanno postato un ricordo speciale della notte del nono. Per Chiellini è lo scudetto “più sofferto”, Rugani lo dedica al figlio in arrivo e Danilo: “Vogliamo di più”



