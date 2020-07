Under 23, brand top, boom social: in campo e fuori la Juve Ã¨ sempre un passo avanti

Under 23, brand top, boom social: in campo e fuori la Juve è sempre un passo avanti

lunedì 27 Luglio 2020.

Under 23, brand top, boom social: in campo e fuori la Juve è sempre un passo avanti

Lo sbarco su TikTok, il record di follower su Instagram, la seconda squadra che vince la Coppa di C, lo squadrone femminile, ecco come il club ha superato i confini dello sport. Anticipando il futuro…



