Cirò Marina: È uscito il nuovo brano “Io voglio a te” della cantante emergente Marika Murano in un duetto con Tony Lena

Molto brava e molto determinata spera di dare tanto alla musica con altre nuove canzoni

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 28 Luglio 2020.

È uscito il nuovissimo brano dal titolo ‘Io voglio a te’ della bravissima cantante emergente di Cirò Marina Marika Murano in un duetto insieme al famoso e affermato cantante Tony Lena. La diciottenne Marika Murano ha questa grande passione per il canto, l’esperienza di cantare con Tony è stata molto bella. Parte con un grande successo di apprezzamento di pubblico questa nuova canzone che parla d’amore. Marika sta già lavorando a un altro progetto e spera tanto di fare strada in questo mondo che è il canto. Molto brava e molto determinata spera di dare tanto alla musica con altre nuove canzoni. Nel videoclip girato da Eugenio Gentile ci sono anche le ragazze immagini Desy e Francesca che hanno interpretato nei migliori dei modi le loro parti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA