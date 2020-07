Conte: “Stato d’emergenza fino al 15 ottobre”, ok del Senato. In 24 ore 11 morti in più

Conte: “Stato d’emergenza fino al 15 ottobre”, ok del Senato. In 24 ore 11 morti in più Il premier in Parlamento per sottoporre al vaglio dei parlamentari la proroga dei poteri speciali. Sono 181 i nuovi contagi in Italia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 28 Luglio 2020.

Conte: “Stato d’emergenza fino al 15 ottobre”, ok del Senato. In 24 ore 11 morti in più

Il premier in Parlamento per sottoporre al vaglio dei parlamentari la proroga dei poteri speciali. Sono 181 i nuovi contagi in Italia



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA