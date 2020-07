Giuliana D’Ambrosio Rizzuto è la neo presidente Inner Wheel sezione di Cirò Marina

Succede a Mariella Terminelli Vulcano che ha guidato il club negli ultimi due anni

Cirò Marina,

martedĂŹ 28 Luglio 2020.

E’ la prof.ssa Giuliana D’Ambrosio Rizzuto, ex Dirigente scolastico, la nuova Presidente dell’INNER WHEEL sezione di Cirò Marina.

Una donna impegnata nel sociale in modo forte e umano, ha

sempre messo a disposizione il suo tempo e le sue forse per aiutare e sostenere

i meno fortunati, valori importanti che stanno alla base dell’essere innerina.

Per rispetto alle regole di distanziamento sociale, la nomina

ed il passaggio di presidenza dalla

prof.ssa Mariella Terminelli Vulcano alla prof.ssa Giuliana D’Ambrosio Rizzuto

, in presenza di tutte le socie innerine, è avvenuto in forma virtuale tramite

videoconferenza, ormai, in questo periodo storico particolare, è diventato

normale. Un incontro comunque, moto emozionante. La presidente uscente ha

mostrato il collare che simbolicamente si è sfilato dal collo e ceduto, sempre simbolicamente,

alla nuova presidente.

Tante le proposte di lavoro sociale che, al piĂš presto, ha

detto la neo presidente, si cercherĂ di mettere a frutto. Tanto anche

l’entusiasmo che, questo Covid 19 , non è riuscito a fermare, perché impegnarsi

per gli altri è forza che non può essere fermata.

La presidente uscente, prof.ssa Mariella Terminelli Vulcano,

ricordando il magnifico lavoro svolto in questi due anni, ha emozionato tutte,

perchĂŠ ogni lavoro, piccolo o grande che sia, se fatto con amore, impegno e

devozione, entra nei cuori e lascia segni indelebili di attimi di gioia che si

è regalato a qualcuno. Nominato e assegnato lo spillino di Socio Onorario al

dott. Salvatore Terminelli, grazie a lui, oggi abbiamo la sezione Inner Weel a

Cirò Marina.

Il programma lavorativo, molto ricco anche di idee e

proposte, verrĂ presentato piĂš avanti, durante, si spera presto, una

presentazione dal vivo di questo

passaggio. Non mancheranno comunque incontri formativi per le socie, le

basi dettate dallo statuto e le linee

guide da seguire per essere innerine sempre piĂš forti.

La neo presidente ha presentato il suo gruppo di lavoro che è

cosĂŹ formato:

Presidente : Giuliana D’Ambrosio Rizzuto.

Vice Presidente : Antonella Falcone.-

Past Presidente : Mariella Terminelli Vulcano.-

Segretaria : Luigina Afflitto Renzo.-

Tesoriera : Carmelina Paletta Mendicino.

Addetto Stampa : Francesca Marino Gallello.-

Addetto Servizio Internazionale : Barbara Sestito Brunetti.-

Consigliere : Rosa Malena Caruso – Rossella Tucci Ianni –

Delegata al Comitato del Distretto : Giuliana D’Ambrosio

Rizzuto.-

Delegata Supplente al Comitato del Distretto : Francesca

Caparra Scigliano.-

Responsabile Internet Teresa Liotti.

