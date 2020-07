John Elkann: “Che gioia la mia Juve e che dolore la Ferrari. Ai tifosi chiedo pazienza”

John Elkann: “Che gioia la mia Juve e che dolore la Ferrari. Ai tifosi chiedo pazienza” Il presidente Ferrari: “Ho fiducia in Binotto e so che torneremo a vincere. Leclerc e Sainz prenderanno casa a Maranello per stare vicino agli ingegneri. La nuova macchina nascerà da loro. A Maranello lavoreremo sul collettivo, come ha fatto […]

La Redazione24

,

martedì 28 Luglio 2020.

John Elkann: “Che gioia la mia Juve e che dolore la Ferrari. Ai tifosi chiedo pazienza”

Il presidente Ferrari: “Ho fiducia in Binotto e so che torneremo a vincere. Leclerc e Sainz prenderanno casa a Maranello per stare vicino agli ingegneri. La nuova macchina nascerà da loro. A Maranello lavoreremo sul collettivo, come ha fatto la Juve in questi dieci anni sotto la guida di Andrea Agnelli”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA