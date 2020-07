Juve, scatta la preparazione Champions. Ma in attacco è allarme rosso

Juve, scatta la preparazione Champions. Ma in attacco è allarme rosso Con lo scudetto in tasca, i bianconeri inizieranno subito a lavorare per la gara con il Lione tra 11 giorni. Douglas Costa non ce la farà, Dybala in dubbio, Higuain non è ancora al top. Ma la difesa vista ieri fa ben sperare continua […]

La Redazione24

,

martedì 28 Luglio 2020.

Juve, scatta la preparazione Champions. Ma in attacco è allarme rosso

