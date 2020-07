Juve, sospiro di sollievo: elongazione per Dybala, per il Lione potrebbe farcela

martedì 28 Luglio 2020.

Juve, sospiro di sollievo: elongazione per Dybala, per il Lione potrebbe farcela

Il danno alla coscia sinistra riportato dall’argentino contro la Samp è inferiore a quanto si temesse. Ora è corsa contro il tempo per il recupero Champions



