L’associazione #IoResto in visita al borgo di Verzino con la sua “scuola itinerante per restare”

Dopo Melissa e Acerenthia, quelle che agli occhi dei più possono sembrare solo delle gite fuori porta, per i socio di #IoResto rappresentano i passi concreti verso la realizzazione della scuola di restanza

Verzino,

martedì 28 Luglio 2020.

Oltre alla conoscenza dei luoghi e all’incontro con le persone che vivono nelle nostre realtà c’è il fine fondamentale di creare collegamento.

Nella visione di #IoResto

conoscere, promuovere la vita e il potenziale dei luoghi è di vitale

importanza, offrire il tempo e suggerire collaborazioni, allo stesso modo

esserci in definitiva e provare a sviluppare un sistema di restanza,

perchè chi resta non può sentirsi solo o poco apprezzato.

Ebbene con questa visione una

rappresentanza dell’associazione ha fatto visita alle grotte di Verzino, con il

supporto della cooperative Le grave, la visita ha riguardato in particolare la

grotta dei gessi, con tutto quello che comporta in termini di impegno ma anche

di ricompensa, in quanto vivere la terra da dentro è un’esperienza forte,

unica.

Nel pomeriggio la passeggiata

al borgo dove all’aria particolarmente leggera e alla gioviale

accoglienza del primo cittadino, dei componenti della giunta e di altri giovani

e meno giovani si è aggiunta l’interessante visita del palazzo ducale e

dell’archivio storico, della cattedrale, del centro storico, delle grotte

rupestri ed infine in quel perdersi nel panorama che degrada, tra il

verde degli ulivi,fino al mare, ci ha fatto sentire ricchi e pieni di volontÃ

di conoscere le nostre realtà e guardarle con gli occhi dei viaggiatori e

sapere ascoltare ciò che hanno da dirci.

Tant’è che pagine di diario come questa che segue, a firma di Danila Esposito, suggeriscono le vive emozioni e spingono ad emulare.

“Caro diario,

Domenica mattina la sveglia suonò troppo

presto, considerando le ore piccole del sabato sera di una trentenne come me!

Mi alzai dal letto di fretta, con la testa ancora piena dai ricordi della

serata, una tazza di latte e caffè bevuta velocemente e…pronta per una nuova

avventura! Insieme ai miei amici arrivammo in luogo incantato e immerso nel

verde di alberi secolari e stradine di campagna che ci conducevano ad un

piccolo buco nella roccia. Fieri, coraggiosi e costretti in una tuta rossa ed

un caschetto in testa ci preparavamo a vivere un’esperienza unica. Iniziai a

strisciare come un serpente tra fango e pietre appuntite, mi arrampicai sulle

rocce con attenzione, poiché non era permesso toccare nulla per non deviare il

corso naturale dell’acqua. A metà percorso ci sedemmo sulle rocce, spegnemmo le

luci dei caschetti e, nel buio più profondo, in silenzio, iniziammo a sentire

il rumore della terra ed a connetterci con essa ed anche con la parte più buia

di noi. L’emozione fu forte e l’adrenalina sali’. Stare nelle viscere della terra e sentirne il

suono aveva dato, per qualche minuto, alla mia vita un suono diverso. Sentii

una grande forza dentro me e pensai alla mia vita, sorridendo”.

