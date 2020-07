Serie BKT 37esima giornata tredicesimo risultato utile del Crotone (1-0) contro il Frosinone

Ciociari poco incisivo per avere la meglio sui pitagorici già in serie A

Giuseppe Livadoti

,

martedì 28 Luglio 2020.

Crotone 1

Frosinone

0

Marcatori:

Gomelt 80°

Crotone

(3-5-2): Festa, Cuomo, Marrone, Gigliotti (Golemic), Gerbo (Mustacchio),

Crociata ( Benali), Gomelt, Zanellato (Barberis), Molina, Messias, Simy. All.

Stroppa

Frosinone

(3-4-3): Bardi, Brighenti, Ariaudo, Krajnc, Salvi, Gori, Haas, Maiello,

Paganini, Ciano (Dionisi), Novakovich, (Ardemagni). All. Nesta

Arbitro:

Antonio Di Martino di Teramo

Assistenti:

Scarpa – Schirru

Quarto

giudice a bordo campo: Giampiero Miele di Nola

Ammoniti:

Ciano, Gigliotti, Cuomo, Benali, Molina,

Angoli:

6 a 3 per il Crotone

Recupero:1

e 6 minuti

Mustachio

apre le marcature all’Ezio Scida ad inizio stagione, Gomelt segna l’ultimo gol casalingo,

Mister Stroppa l’ha sempre sostenuto, Gomelt è un ragazzo importante anche per

la massima serie ed il pitagorico nonha deluso le aspettative. “Tutto bene per

chi è entrato in campo fin dall’inizio – ha dichiarato Stroppa – bene Gigliotti,

che non giocava da tanto, Crociata e Gomet che è andato in gol per la prima

volta in questo campionato”. Il Crotone dei record, con la mente già rivolta al

prossimo campionato di serie A, ha inanellato il tredicesimo risultato utile

consecutivo contro i Ciociri del presidente Stirpe.Tensione e volontà di

successo come già evidenziati negli incontri precedenti da parte dei

pitagorici, sono state le coordinate disegnate dagli uomini del tenico Stroppa

contro il Frosinone, di mister Nesta, per uscire dal terreno dello Scida con un

altro risultato positivo. Ottime triangolazioni nella parte mediana del campo

con Gomelt, Crociata, Zanellato, finché in campo, e poi con Barberis e Benali.

Difesa senza alcuna sbavatura nei disimpegni e precisa nell’appoggiare il

pallone al compagno smarcato per riproporre le giocate offensive. Il reparto

più avanzato merita una nota aggiuntiva per ciò che sta facendo nell’intero

campionato. Protagonista in assoluto, per le tante rete realizzati, mister 20

gol stagionali: Simy. A proposito del nigeriano non aggiungiamo altro, la sua

qualità realizzatrice sta rappresentando l’infelicità di tanti portieri

avversari e lo è stato anche per Bardi. Il risultato di stasera, e l’avvento

dei pitagorici nella massima serie, delude ancora di più il presidente Stirpe.

In precedenza il patron del Frosinone ha sempre sostenuto l’invalidità del

Crotone in serie A come seconda classificata in caso di stop definitivo del

campionato a causa del Covid-19. Il Crotone i campionati l’ha vinto sempre sul

campo ed in anticipo rispetto al termine della stagione. Il presidente Stirpe

ed il suo Frosinone adesso si preoccupino di rimanere nei play-off dopo il

risultato finale dello Scida.

Reduce

dalla sconfitta interna contro il Benevento, mister Nesta ha inteso cambiare

formazione ed ha inserito Ariaudo al posto di Szyminsky, Maiello per Beghetto,

Paganini in sostituzione di Dionisi.

Quattro

le novità tra le fila del Crotone rispetto al succeso esterno di Livorno. Dopo

una lunga assenza mister Stroppa ha richiamato Gigliotti in difesa al posto di

Golemic, Gomelt per Barberis, Crociata in sostituzione di Jankovic, e come giÃ

anticipato fin dalla vigilia, il debutto stagionale di Festa tra i pali.

Inizio

delle ostilità da parte del Frosinone con giocate al rallentatore che sono un ghiotto invito per i pitagorici

che si impossessano della metà campo. Crociata, Gomelt, Zanellato sempre in

anticipo sugli avversari. Gerbo e Molina cursori instancabili lungo le fasce.

Frosinone

poco

propositivo con Maiello e Ciano. Al minuto quindici annullato il gol a Molina

per un inesistente fallo di Simy sul portiere Bardi. Si attende la reazione

degli ospiti ma rimangono sempre nella propria metà campo bloccati dalla spinta

offensiva del Crotone. Minuto trentaquattro Bardi respinge in angolo il tiro

ravvicinato di Simy. Tentanovesimo minuto Molina da fuori area manda il pallone

a sfiorare l’incrocio dei pali alla

destrabdel portiere. L’unica azione offensiva degna di nota da parte del

Frosinone ardiva al quarantacinquesimo minuto con Haas dal centro dell’area ma

trova pronto Cuomo a sventae la minaccia. L’attaccante Novakovich assente

insieme a Ciano in fase di conclusione. Frosinone primo tempo inidoneo per una

migliore classifica play-off. Evidente

la strategia del Frosinone di portarsi a casa il pareggio giocando sempre al

rallentatore. Crotone con Mustacchio, Barberis, Golemic in campo ad inizio

ripresa per una maggiore spinta offensiva. Con il passare dei minuti anche i

pitagorici si lasciano coinvolgere nel gioco poco appariscente e ne soffre lo

spettacolo. L’ingresso di Benali al posto di Crociata un’altra sostituzione per

cercare il vantaggio. Missione riuscita al minuto ottanta con Gomelt che

fulmina Bardi con un tiro da fuori area.

