Ancora piante per le aiuole di Cirò Marina, Città Pulita inserisce numerose specie ornamentali grazie ai suoi volontari sempre in azione per il bene comune

Ancora piante per le aiuole di CirĆ² Marina, CittĆ Pulita inserisce numerose specie ornamentali grazie ai suoi volontari sempre in azione per il bene comune

Lā€™associazione CittĆ Pulita, impegnata da anni a migliorare il decoro urbano, ha inserito numerose piante ornamentali nelle varie aiuole cittadine

La Redazione

CirĆ² Marina,

mercoledƬ 29 Luglio 2020.

Si contano circa un migliaio di piante in sette anni a costo

zero per le casse comunali e con grande beneficio per la comunitĆ .

Lā€™attenzione verso il decoro urbano ĆØ un chiodo fisso per

lā€™associazione CittĆ Pulita, che piano piano, dopo aver combattuto contro diffidenze

e pregiudizi, ĆØ riuscita ad instaurare un rapporto sinergico con cittadini,

imprenditori e con la casa comunale.

In pratica lā€™associazione si preoccupa di recuperare con

mezzi propri le piante che vengono offerte da cittadini a da imprenditori, e di

metterle a dimora, dopo aver avuto il consenso dal Comune.

Nellā€™ultimo mese sono state piantate numerose agave

americane e variegate, cicas, crassule, agave attenuata, palma phoenix e aloe saponara,

in aree del tutto prive di piante come lā€™ingresso sud del Paese, lā€™ultimo

tratto del lungomare Nord ed inseriti vari vasi sui alcuni marciapiedi.

Un elemento di forza che contraddistingue lā€™associazione

CittĆ Pulita ĆØ rappresentato dalla possibilitĆ di poter utilizzare escavatori, mezzi

meccanici e attrezzature, in maniera del tutto gratuita perchƩ messi a

disposizione dai soci Nino TrifirĆ², Gianni e Francesco De Simone, tutto questo

permette la realizzazione di opere complesse.

Ma la forza piĆ¹ grande ĆØ rappresentata dallā€™armonia presente

allā€™interno del gruppo dove, ognuno, in base alle proprio tempo disponibile, si

offre alla CittĆ senza mai voler nulla in cambio se non la sola gratificazione

per aver reso un poā€™ migliore il proprio Paese.

Il Presidente Francesco De Simone vuole ringraziare tutti i

volontari dellā€™associazione per lā€™incessante attivitĆ di volontariato che

oramai offrono da sette anni, in particolare: Nino TrifirĆ², Cesare Filippelli,

Mario Campanile, Nicodemo Fuscaldo, Fortunato Strumbo, Giuseppe Pirito, Simone

Belcastro, Gianni De Simone, Mario Filippelli, Tonino Benevento, Gianni Notaro,

Rosario Gangale e tutti gli altri soci sostenitori.

Le piante di agave sono state offerte da Malena NanĆ e dalla

signora Rosetta Mingrone, persone che lā€™associazione vuole ringraziare per

averle messe a disposizione del decoro urbano, cosƬ come sono da ringraziare

tutti i cittadini che tempo addietro hanno donato altre piante ornamentali alla

comunitĆ , in particolare: Mario Ceravolo, Maria Messina, Annarita Carlino,

Antonella Cosentino e Cira Maselli

CittĆ pulita auspica una sempre piĆ¹ crescente interazione

con i cittadini, gli imprenditori e la casa comunale per poter fare crescere la

nostra cittadina.

