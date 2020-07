Il Milan Club KR “Gattuso” incontra Alessandro Nesta

Alessandro Nesta, attuale allenatore del Frosinone Calcio

La Redazione

Crotone,

mercoledì 29 Luglio 2020.

Una delegazione del Milan Club KR “Gennaro Gattuso” ha avuto onore di incontrare Alessandro Nesta, attuale allenatore del Frosinone Calcio, che ha affrontato l’altro ieri il Crotone Calcio, neo promosso in Serie A. La casa rossonera del Sud Italia guidata dal presidente Alfonso Covelli, ancora una volta coglie l’occasione di incontrare i giocatori che hanno indossato con onore la maglia del AC Milan, come nel caso del difensore campione del mondo 2006, che nel 2002 si è trasferito al Milan dove in dieci stagioni ha conquistato due campionati italiani, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, due UEFA Champions League, due Supercoppe UEFA, e una Coppa del mondo per club FIFA.

