Incidente mortale a Cropani Marina sulla SS106: un morto e tre feriti, strada chiusa al traffico

La Redazione

Cropani Marina,

mercoledì 29 Luglio 2020.

È provvisoriamente chiusa al traffico, a causa di un incidente, la strada statale 106 Jonica a Cropani Marina, in provincia di Catanzaro, in corrispondenza del km 204.4, in direzione Taranto. L’impatto tra una vettura e un mezzo pesante, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha provocato un morto e tre feriti.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità .

