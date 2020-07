Inter, Atalanta, Milan: ora giocate per vincere. Ãˆ stata la Juve meno forte degli ultimi 10 anni

Inter, Atalanta, Milan: ora giocate per vincere. È stata la Juve meno forte degli ultimi 10 anni

Inter, Atalanta, Milan: ora giocate per vincere. È stata la Juve meno forte degli ultimi 10 anni Occorrono ulteriori aumenti di fatturato da parte delle rivali. Ma serve anche un nuovo coraggio e una nuova disponibilità a esporsi, perché questa Juve è stata la meno dominante delle nove. Se giochi per vincere, quando arrivi secondo […]

Occorrono ulteriori aumenti di fatturato da parte delle rivali. Ma serve anche un nuovo coraggio e una nuova disponibilità a esporsi, perché questa Juve è stata la meno dominante delle nove. Se giochi per vincere, quando arrivi secondo non sei il primo dei perdenti



