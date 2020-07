Ladinetti contro Muratore, in Cagliari-Juve un antipasto di futuro in mediana

Ladinetti contro Muratore, in Cagliari-Juve un antipasto di futuro in mediana Un regista leader e goleador e un emulo di Marchisio, entrambi titolari stasera alla Sardegna Arena. Ecco chi sono e perché in prospettiva i loro sono nomi da tenere a mente continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 29 Luglio 2020.

