LIVE Udinese-Lecce 1-1: Samir e rigore Mancosu, pugliesi in B se finisse così

LIVE Udinese-Lecce 1-1: Samir e rigore Mancosu, pugliesi in B se finisse così Pugliesi a caccia di una vittoria che potrebbe tenerli in corsa per la salvezza continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 29 Luglio 2020.

LIVE Udinese-Lecce 1-1: Samir e rigore Mancosu, pugliesi in B se finisse così

Pugliesi a caccia di una vittoria che potrebbe tenerli in corsa per la salvezza



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA