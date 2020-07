Quintino Farsetta dona sei litografie del maestro Elio Malena al Museo di Cirò

A chiedere le preziose litografie la vice sindaco Giovanna Stasi

LaRedazione

Cirò,

mercoledì 29 Luglio 2020.

Donate sei litografie del maestro pittore e scultore Elio Malena al Museo di Cirò da parte del proprietario delle litografie Quintino Farsetta. Le litografie rappresentano raffigurazioni di vita e luoghi di Cirò. A chiedere le preziose litografie la vice sindaco Giovanna Stasi a cui Farsetta aderendo alla sua richiesta ha scritto in una nota che-“ il museo e’ la sede più idonea per l’utilizzo e la loro conservazione, orgoglioso di essere cirotano, anche se della Marina, trapiantato al nord a Tradade (Varese), dove vivo” .

Il sindaco e tutta l’amministrazione ringraziano il signor Farsetta per il nobile gesto che andrà ad arricchire la cultura presente nel palazzo dei musei. Anche la vice sindaco Giovanna Stasi nel ringraziare il dottore Farsetta ha detto che è stato un gesto di sensibilità dimostrata nei confronti della cultura  e dell’antico borgo medievale. Tra le litografie vi sono raffiguranti la vita dei contadini, ma anche uno spaccato della vita cittadina, dei vicoli dell’antico borgo come san Nicodemo, la valle, ma anche il mare, le tradizioni che l’artista è riuscito a catturare come gemme fiorite e mai appassite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA