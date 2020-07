Sarri convoca CR7 e 8 ragazzi. Chiellini, De Ligt, Danilo e Ramsey out

La Redazione24

mercoledì 29 Luglio 2020.

Sarri convoca CR7 e 8 ragazzi. Chiellini, De Ligt, Danilo e Ramsey out

Per la sfida di stasera (ore 21.45, Sardegna Arena) Ronaldo c’è. Turno di riposo anche per diversi big



