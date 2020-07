Incidente tra auto e bici in Via Roma a CirÃ² Marina, ferito un anziano

Incidente tra auto e bici in Via Roma a Cirò Marina, ferito un anziano

L’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Crotone

Cirò Marina,

giovedì 30 Luglio 2020.

Nella mattinata di oggi, circa le ore 8:30, si è verificato un incidente stradale in Via Roma a Cirò Marina, fronte incrocio Via Libertà .

Dalle prime informazioni sembra che un uomo anziano in bici, per cause in via di accertamento stava percorrendo il Via Roma e sia stato urtato da un’auto e travolto rimanendo incastrato con un piede sotto l’auto.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con l’ambulanza del 118 che sono riusciti a liberarlo da sotto l’auto e i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Crotone.

