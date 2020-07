Sarri: “La Lega ci ha creato problemi, forse con la Roma gioco con l’Under 23”

giovedì 30 Luglio 2020.

Sarri: “La Lega ci ha creato problemi, forse con la Roma gioco con l’Under 23”

Il tecnico bianconero: “Siamo gli unici in Europa con 5 partite in 12 giorni, vediamo come stiamo domani”



