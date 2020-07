Weekend tra vento e vele per il Club Velico Crotone

Altro week end intenso ed entusiasmante l’ultimo trascorso per il Club Velico Crotone

Crotone,

giovedì 30 Luglio 2020.

Vincenzo Gulino, Club Velico Crotone, accompagnato dal coach Luca Giaquinta, conquista a Siracusa un bellissimo secondo posto nella prima tappa del Campionato Siciliano di Hansa 303.

La competizione,

svoltasi sabato 25 luglio presso la LNI sezione di Siracusa e rientrante nel

progetto “Oltre le Barriere”, ha visto la partecipazione di 8 atleti

in tre prove, con l’atleta del

CVC che porta a casa

un combattuto e meritatissimo secondo posto, dimostrando ancora una volta

grande grinta e forte determinazione.

Nelle acqua crotonesi,

invece, nelle giornate del 25 e 26 luglio, si è svolta la Selezione zonale per

la qualificazione ai campionati italiani di Laser 4.7 che si svolgeranno a

Salerno.

Due gli atleti del

CVC, allenati da Luca Calzona, che si qualificano al termine delle sei regate

disputate nei due giorni di gara: Alice Ruperto e Angela Lumare.

Degna di nota la prova

di Francesco Balzano, Cvc, che alla sua prima regata in Laser, dopo anni di

esperienza in Optimist, con due primi piazzamenti nelle sei prove, si aggiudica

il secondo posto assoluto.

Non da meno le due

giovani laseriste Alice Ruperto, quarta assoluta che, purtroppo, dopo l’ottima

prestazione della prima giornata chiusa come prima in classifica, ha scontato

nella seconda un improvviso calo fisico, e Angela Lumare quinta assoluta.

Presente per il CVC

anche Michele Cavallo che, sempre costante, ha portato a termine anche

lui tutte e sei le prove.

